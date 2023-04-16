Петербург вновь оказался лидером по смертности от коронавируса за сутки

Коронавирус продолжает мучить жителей нашей страны. Немало как заболевших, так и выздоровевших. К сожалению, не обходится и без смертельных случаев. Об этом в ежедневном формате сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Российской Федерации.

Так, например, Петербург вновь оказался лидером по количеству умерших от заболевания жителей. Так, за минувшие сутки скончалось девять жителей города. Также известно о том, что в больницу ввиду осложнений из-за заболевания попали 36 человек.

Кроме этого, сообщается, что заразились за прошедшие сутки, 15 апреля, 768 человек, а выздоровели 446.

С начала пандемии коронавируса (с 2020 года — прим.Ред.) в Петербурге официально подтвердилось 1 931 456 случаев заражения. Скончались за этот период 37 519 человек, вылечились 1 886 059 человек, говорят специалисты портала «Стоп коронавирус».