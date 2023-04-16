Полиция проверяет информацию о сбитом 9-летнем велосипедисте в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП с мотоциклистом и велосипедистом во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, все случилось днем 15 апреля в деревне Суоранда Всеволожского района. Там уроженец Петербурга ехал в сторону КАД и столкнулся с 9-летним ребенком. Последний ехал на велосипеде, был один, взрослых по близости не было.

Как итог, мальчик в состоянии средней тяжести, госпитализирован.

Водитель привлекался к ответственности пять раз за 2022-2023 годы. Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются детали ДТП.

Ранее сообщалось, что в водах Шкиперского канала выловили тело мужчины. Об этом рассказывает источник издания в правоохранительных органах. По имеющейся информации, изначально в полицию обратились очевидцы