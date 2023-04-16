В водах Шкиперского канала нашли труп

В водах Шкиперского канала выловили тело мужчины. Об этом рассказывает источник издания в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, изначально в полицию обратились очевидцы, заметившие труп вблизи берега неподалеку от спасательной станции «Кроншпиц».

Как говорят специалисты-криминалисты, каких-либо признаков насильственной смерти на трупе нет. Выяснилось, что мужчина умер примерно неделю назад. Не удается пока и установить личность мужчины. Известно только то, что погибшему примерно 45-50 лет.

Ранее сообщалось, что, как сообщает источник издания в правоохранительных органах, 16 апреля в отделение полиции, в дежурную часть, позвонил житель Петербурга, который рассказал, что вблизи ТЦ «Галерея» происходит массовая драка.