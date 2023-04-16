Неизвестный петербуржец ранним утром рассказал полиции о драке у ТЦ «Галерея»

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, 16 апреля в отделение полиции, в дежурную часть, позвонил житель Петербурга, который рассказал, что вблизи ТЦ «Галерея» происходит массовая драка. Кроме этого, он рассказал, что потерял банковскую карту.

По всей видимости, мужчина в большей степени звонил в 06.05 16 апреля именно по причине утерянной карты, ведь каких-либо подробностей произошедшего назвать он не мог, ссылаясь на то, что в тот момент во дворе за торговым центром была драка с участием семи человек.

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