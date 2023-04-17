В Петербурге впыхнул завод «Магнетон»

В Петербурге утро 17 апреля началось со вспыхнувшего завода «Магнетон». Об этом рассказали в пресс-службе петербургского ГУ МЧС России в социальных сетях.

По имеющейся информации, сигнал о возгорании поступил в ведомство примерно в 10:44. Огонь распространился на первом этаже производственного здания на улице Курчатова. Пламя охватило площадь в пять квадратов.

Специалисты-огнеборцы смогли потушить пожар к 11.06 по местному времени. Известно, что сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия выезжали 15 спасателей и три пожарные машины.

Ранее сообщалось, что понедельник, 17 апреля, к сожалению, не обходится без новостей о дорожно-транспортных происшествиях. Увы, аварии происходят в Северной столицы, да еще и массовые. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.