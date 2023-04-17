На Комендантском проспекте из-за массового ДТП пострадали восемь человек

Понедельник, 17 апреля, к сожалению, не обходится без новостей о дорожно-транспортных происшествиях. Увы, аварии происходят в Северной столицы, да еще и массовые. Например, одно из таких произошло на пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей.

Как пишет издание 78.ru, на данный момент известно, что на этом участке дороги в Петербурге столкнулись 10 автомобилей, а пострадали восемь человек. На данный момент неизвестны какие-либо подробности, как и из-за чего произошло страшное ДТП.

Подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 апреля, примерно в 00:30 на внешнем кольце КАД вблизи Предпортовой улицы произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел. Подробнее о случившемся дорожно-транспортном происшествии вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.