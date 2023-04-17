Водитель Renault скончался в больнице после ДТП с рейсовым автобусом

Сегодня, 17 апреля, примерно в 00:30 на внешнем кольце КАД вблизи Предпортовой улицы произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.

По имеющейся информации, за рулем «Рено Логан» был 25-летний молодой человек. В один момент он не справился с управлением и влетел в рейсовый автобус, которым управлял 60-летний водитель.

После столкновения автомобиль загорелся, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Однако позднее он скончался в больнице.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

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