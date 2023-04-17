Следовавший из Тобольска в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

В Тобольске транспортная прокуратура устанавливает причины возможного попадания птиц в двигатель воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Так, 16 апреля самолет вылетел с аэродрома Тобольск (Ремезов) рейсом 6764 по маршруту Тобольск- Санкт-Петербург. После было доложено, что борт столкнулся с птицами, поэтому было принято решение возвращаться обратно.

Посадка прошла благополучно. В самолете находились 73 пассажира, в числе которых пять детей. Теперь самолет отстранен от полетов, проверяется его техническое состояние.

Расчётное время вылета резервного судна 17 апреля в 02:00.

Ранее сообщалось, что на Камчатке шестой день продолжаются работы по ликвидации последствий от извержения вулкана Шивелуч. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в социальных сетях.

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