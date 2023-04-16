На Камчатке шестой день борются с последствиями после извержения вулкана

На Камчатке шестой день продолжаются работы по ликвидации последствий от извержения вулкана Шивелуч. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в социальных сетях.

В частности, спасатели уже разгрузили порядка пяти тонн бутилированной воды. Воду распределили между Ключевской районной больницей и социально значимыми объектами.

Помимо этого, специалисты ведомства продолжают расчищать территорию районной больницы. Только за последние сутки было вывезено около 2 300 кубометров снега с пеплом. С начала работ этот показатель составляет более 7 тысяч кубических метров, говорят специалисты министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.

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