Роспотребнадзор объяснил, почему не уменьшается число заболевших коронавирусом

Сейчас можно заметить, что число заболевших коронавирусом не уменьшается. Все дело в том, что каждый новый вид коронавируса так или иначе чем-то отличается от предыдущего, поэтому может обойти иммунитет. Об этом рассказала в эфире телеканала НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что эти самые отличные свойства — еще хуже, ведь именно за счет них болезнь и обходит иммунитет, который уже встречался с его предыдущим «собратом».

По словам Поповой, сейчас в российской базе данных собрана информация о примерно 600 разных вариантах коронавируса. Их медики и ученые выявили в Российской Федерации за последние три года пандемии.

Ранее сообщалось, что сезон ОРВИ и гриппа в России подходит к концу, однако такого нельзя сказать о коронавирусе. Такое заявление сделала руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.