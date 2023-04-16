Анна Попова: сезон гриппа в России завершается

Сезон ОРВИ и гриппа в России подходит к концу, однако такого нельзя сказать о коронавирусе. Такое заявление сделала руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ.

Она отметила, что не разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения по поводу завершения пандемии коронавируса. Она пояснила, что прекрасно понимает всеобщее ожидание того, что уже завтра все закончится и станет хорошо. Однако медики видят, что подходит к своему логическому завершению сезон гриппа и ОРВИ.

Правда, и он не сильно спешит с нами прощаться — разница неделя к неделе всего 2,8% на убыль, сказала Попова в интервью каналу НТВ.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту ДТП с мотоциклистом и велосипедистом во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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