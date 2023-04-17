Прокуратура подключилась к делу о прорыве трубы на 5-й Советской в Петербурге

Прокуратура Центрального района Петербурга приступила к проверке после серьезной коммунальной аварии, произошедшей на 5-й Советской улице 16 апреля. Об этом сообщает Петербург2.

Уточняется, что специалисты прокуратуры проведут оценку работы сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и должностных лиц, которые ответственны за содержание и эксплуатацию участка сети.

Напомним, что с близлежащей территории эвакуировали несколько машин и семь человек, рассказывали в петербургском министерстве чрезвычайных ситуаций. В здании повреждены кона, так как в них бил фонтан кипятка. В компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что ответственность застрахована, а значит ущерб возместят. К счастью, обошлось без каких-либо жертв.

Ранее также сообщалось, что жителей Петербурга предупредили о ремонтных работах в тоннеле дамбы. Так, с 17 апреля и в течение пяти дней там ожидаются работы по техническому обслуживанию оборудования.