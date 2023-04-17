Стали известны подробности ДТП на Комендантском проспекте

Полиция проводит проверку по ДТП, произошедшему в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось сегодня, 17 апреля, в 11:05 на пересечении Комендантского проспекта и улицы Легковой Выборгского района. Там столкнулись 10 автомобилей: один грузовик и девять легковых машин.

Как итог, пострадали шесть человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как средней степени тяжести.Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас правоохранительные органы на месте происшествия выясняют обстоятельства ДТП. Вызваны экстренные службы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального района Петербурга приступила к проверке после серьезной коммунальной аварии, произошедшей на 5-й Советской улице 16 апреля.