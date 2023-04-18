В Петербурге осудят угонщиков корейских авто на 8 миллионов

В Петербурге попадут под суд несколько угонщиков корейских авто, суммарно размер украденного оценивается в восемь миллионов рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Дело направлено в суд.

Поясняется, что в ноябре 2012 года полиция задержала двух мужчин – 50-летний организатор и 46-летний подельник. С июля по сентябрь 2021 года они на своих авто похищали машины, при этом применяя подложные регистрационные знаки.

Они открывали авто бесключевым доступом, а после запускали двигатели. Все авто они увозили в Приозерский район. В совокупности они так похитили пять машин корейского производства.

В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что на период майских праздников в Северной столице будут действовать ограничения в части движения по рекам и каналам.