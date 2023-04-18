На Биржевом мосту возобновят работы после завершения ледохода

Работы на Биржевом мосту возобновятся после завершения ледохода. Об этом рассказали в пресс-службе «Мостотреста». По имеющейся информации, еще на минувшей неделе специалисты занимались извлечением временных ледорезов — они защищали мост во время проведения капитального ремонта в зимний период.

Сейчас ввиду активного ледохода график работы плавучего крана пришлось скорректировать. Из-за этого демонтаж временных опор проведут в начале мая. К этому времени, поясняют в «Мостотресте» основная часть ладожского льда пройдет через Неву.

Ранее сообщалось, что соответствующая комиссия Законодательного собрания Петербурга поддержала идею о поддержке законопроекта, который предполагает выплату компенсаций владельцам гаражей в случае, если их изымут. Подробности вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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