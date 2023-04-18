Петербургский парламент поддержал выплату компенсаций владельцам изъятых гаражей

Соответствующая комиссия Законодательного собрания Петербурга поддержала идею о поддержке законопроекта, который предполагает выплату компенсаций владельцам гаражей в случае, если их изымут.

Такой законопроект был внесен в парламент на рассмотрение городским губернатором Александром Бегловым.

Сейчас такие выплаты могут предоставить только в том случае, если на этом земельном участке будут реализовать проекты, который финансируются из казны города.

В новом законе же владельцы гаражей смогут в любом случае рассчитывать на компенсацию, вне зависимости от того, будет ли проект финансироваться городом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге попадут под суд несколько угонщиков корейских авто, суммарно размер украденного оценивается в восемь миллионов рублей. Подробнее о случившемся вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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