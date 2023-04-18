В России одобрили поправки о пожизненном заключении за госизмену

Во вторник, 18 апреля, Государственная дума приняла поправки в закон, предполагающие более суровое наказание за государственную измену. Если ранее речь шла о сроке до 20 лет лишения свободы и штрафе до полумиллиона, то теперь госизменники могут получить пожизненное заключение в колонии.

К государственной измене приравнивается шпионаж, выдача гостайны иностранцам, переход на сторону противника или оказание ему финансовой помощи. Также сочтут за госизмену и оказание материально-технической, консультационной помощи, если та направлена против Российской Федерации.

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