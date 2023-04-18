Строили да не достроили: что нужно знать при покупке первичного жилья

К сожалению, проблема недостроев — довольно-таки остро стоит сейчас в нашей стране. Обманутых дольщиков немало. Конечно, так или иначе им оказывается поддержка: либо находится застройщик, который завершит работу предыдущего, либо власти выделят компенсацию. Тем не менее вряд ли кто-то захочет лишний раз попасться на удочки недобросовестных застройщиков. Рассказываем, что обязательно нужно знать при вложении средств в новостройку.

Что должны вам показать?

Помните, что вы вполне можете потребовать у застройщика ряд документов. Информация о застройщике и проекте не является коммерческой тайной и позволит вам оценить перспективность строящегося дома.

Вот минимальный перечень того, что застройщик должен вам показать по вашей просьбе:

· Свидетельство о государственной регистрации застройщика.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

· Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения за последние три года деятельности.

Если что-то из выше указанного строительная фирма не готова вам предоставить, ссылаясь на что угодно, это повод задуматься: а стоит ли этому человеку доверять свои деньги?

Отметим, что предоставить вам должны либо оригинал, либо заверенные копии. В этих документах должна быть информация о фирменном наименовании, месте нахождения и режиме работы. Там же должна содержаться информация и об учредителях и участниках, имеющих 5% и более голосов в органе его управления.

Что мне это даст?

Эти документы позволят вам оценить как юридическую, так и финансовую успешность этой компании. Вы узнаете, есть ли у нее, как минимум, какого-либо рода проблемы с законом. Обязательно сверяйте все реквизиты и наименования, чтобы на наткнуться на мошенников и перекупщиков.

Что нужно знать о проекте?

В проекте строительства объекта должны быть формулировки о его цели, разрешении на строительство, праве на участок. Также вы должны иметь возможность ознакомиться с информацией о количестве квартир в доме, функциональном назначении нежилых помещений в доме, составе общего имущества в доме., предполагаемом сроке получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.