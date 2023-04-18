Ретроградный Меркурий атакует: что нельзя делать в это время

И снова добрый вечер: с вами снова ретроградный Меркурий. Уже второй раз за год с нами это явление, на этот раз оно продлится с 20 апреля и по 15 мая, еще и попав в некий загадочный коридор затмений. Согласимся, звучит немного жутковато, но, пожалуй, все не так уж и страшно. Хотя без запретов все-таки не обойдемся. Рассказываем, что к чему.

Что можно?

Сейчас очень важно направить все свои силы и эмоции на общение с близкими вам людьми. Не будет лишним и наладить общение, если с кем-то вы в конфликте, а также и укрепить отношения в коллективе (например, в рабочем). Кроме этого, самое время подумать над тем, чтобы обзавестись новыми знакомствами. Как говорят астрологи, сейчас для этого самое время.

Помимо этого, говорят, сейчас стоит уделить внимание себе как никогда, разобравшись со своими внутренними переживаниями. Якобы Меркурий должен вам подсказать, в каком направлении двигаться дальше, что делать, какое решение будет оптимальным в вашей даже самой запутанной истории. Важно, что выше упомянутый коридор затмений — очень мощная вещь с точки зрения энергетики, поэтому принятые вами решения вполне могут стать даже судьбоносными.

Что лучше не делать?

Как оказалось, сейчас совсем не время для принятия каких-то деловых и рабочих решений, лучше отложить, ведь Меркурий только добавит различного рода неопределенностей.

Лучше отложить пока и какие-либо общественные вопросы — риск совершить ошибку, слишком велик. Также стоит забыть про поездки на дальние расстояния и тем более переезды. Что же еще? Не нужно покупать технику, так как электрические приборы точно выйдут из строя. В этот необычный период лучше не приступать к изучению чего-то нового, покупке курсов, написания научных работ — скорее всего, дело уйдет в долгий ящик.