Участок у станции «Дыбенко» затопило из-за аварии

В Санкт-Петербурге в среду, 3 мая, на участке проспекта Большевиков у станции «Дыбенко» случалась авария на водоканале. На дорогу вылилась вода, которую некоторое время не могли убрать.

Петербуржцы пожаловались на случившееся, обратившись на горячую линию ответственной организации. После звонка на место прибыла бригада специалистов. Работники нашли дефект, который образовался на магистрали водоснабжения, и устранили нарушение.

По итогу вытекание удалось локализовать. Воду отвели в канализацию, чтобы она не мешала передвижению горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала Санкт-Петербурга.

Здания, которые находятся в зоне поломки, в скором времени переведут на систему временного водоснабжения, чтобы наладить подачу. Под такие перемены попадут два жилых дома и корпуса университета им. Бонч-Бруевича.