Россияне выразили свое отношение к татуировкам

Несмотря на всесторонний прогресс и развитие общества, вокруг татуировок все еще крутится множество предубеждений. Они продолжают ассоциироваться с заключенными или весьма развязными личностями. При этом подвижки все же есть. Россияне рассказали, как они сами относятся к «наколкам» на теле.

В ходе одного из опросов выяснилось, что 21% россиян сами обладают татуировками. При этом мужчины подтверждали это куда чаще женщин.

Еще 24% респондентов отметили, что татуировок у них нет, но они уже думают над тем, чтобы нанести что-то на свое тело. Интересно, что о таком намерении наоборот чаще заявляли женщины. Об этом пишет телеграм-канал «Опросы и замеры» с ссылкой на аналитический центр НАФИ.

Остальные 55% опрошенных татуировок не имеет и не хочет их себе делать.

Среди желающих нанести вечный рисунок на свое тело больше молодых граждан. Лиц возраста 55+ оказалось только 7%, но и это уже высокий показатель.