Спасите ребенка: как распознать интернет-зависимость

Сейчас жизнь так или иначе связана с интернетом, гаджетами и прочим. Ну а как сейчас иначе? В том же телефоне, пожалуй, просто все. Однако всему должна быть мера, особенно когда речь идет о ребенке.

Чем дети заняты в интернете?

По данным опроса ВЦИОМ, в среднем подростки проводят в интернете примерно по шесть часов в сутки. При этом 80% подростков и вовсе сказали, что не смогут обойтись без смартфона совсем.

Как оказалась, подростки в телефоне в 76% случаев играют в игры, в 70% смотрят видео, в 67% общаются с друзьями, в 53% готовятся к урокам.

Признаки зависимости

Обратите внимание на то, видится ли ваш ребенок с друзьями или же ничего не видит дальше своего смартфона. Стал ли он резко хуже учиться? Это тоже говорит не в пользу совсем. Помните, при интернет-зависимости ребенок также быстро утомляется, плохо спит, жалуется на головную боль и резь в глазах.

Стоит обратить внимание и на поведение ребенка. Он может быть агрессивным, депрессивным, замкнутым. Особенно ярко это проявляется в том случае, если вы просите ребенка оторваться от телефона или же интернета.

Помимо этого, еще один пункт — ваше чадо играет или сидит в соцсетях по ночам вместо сна, отдаляется от вас, не идет на контакт.

Как помочь?