Петербуржец заявился к избитой сожительнице после нападения, чтобы добить ее

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину после двойного нападения на сожительницу. Горожанин сначала избил женщину в троллейбусе, а потом повторил то же самое в приемном покое больницы.

О происшествии в общественном транспорте сообщили очевидцы трагедии. Избиение произошло в троллейбусе в районе дома по Светлановскому проспекту. Тогда злоумышленнику удалось скрыться.

Пострадавшую петербурженку доставили в больницу с множественными травмами. Через пару часов к ней проник сожитель, чтобы завершить задуманное. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Мужчина нанес 39-летней горожанке удары ножом в спину и левое плечо. После этого он снова сбежал с места преступления.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов все же удалось задержать петербуржца. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.