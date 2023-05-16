Петербуржца заключили под стражу после попытки убить женщину в троллейбусе

В Санкт-Петербурге во вторник, 16 мая, суд принял решения заключить подозреваемого в покушении на убийство женщины мужчину под стражу. Горожанин дважды нападал на свою сожительницу из-за ревности.
Сейчас требование о заключении петербуржцы уже окончательно удовлетворено. Также мужчине предъявили обвинение по факту преступления. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.
Напомним, что задержанный впервые напал на женщину в троллейбусе. Тогда ей удалось спастись, но с травмами ее госпитализировали. Сожитель вернулся к возлюбленной в больницу и там снова попытался ее убить.
Позднее сотрудникам полиции удалось выйти на злоумышленника и задержать его.
Ранее сообщалось, что против мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сожительницы.