Россиянам объяснили опасность закапывания мусора на даче

В России все еще остаются дачники, которые предпочитают закапывать мусор прямо на участке или чуть дальше. Это может быть просто опасно.

Указанный способ борьбы с отходами является оперативным, но не действенным. Дело в том, что закапывание мусора серьезно вредит состоянию почвы и экологии в целом.

«Прятать» под землю безопасно только ветки и листья. И то только в том случае, если места закапываний соответствуют всем санитарным требованиям.

Лучше всего использовать для утилизации остального мусора специальные машины. Нужно заказать транспорт, который вывезет все лишнее. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин РИА Новости.

Также, по мнению эксперта, следует задуматься о рециклинге отходов. Для этого существуют специальные контейнеры. Правила о том, как стоит их использовать, вполне можно найти в открыто доступе.