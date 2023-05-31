Экотропу в Московском районе ждет обновление

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Setl Group планирует обновить экотропу протяженностью 2,5 км в Московском районе Петербурга. Маршрут, созданный компанией в 2022 году, проложен между двумя жилыми комплексами – «Зелёный квартал» и «Парадный ансамбль».

На территории экотропы поставят автономные светильники, берег пруда расчистят и установят деревянные ограждения, появится пешеходная дорожка с газоном на входе и выходе, чтобы жителям квартала было еще комфортнее гулять с детьми и отдыхать на свежем воздухе. Кроме того, будет восстановлено покрытие дорожки из мульчи, где это необходимо, а также будет проведена обработка деревьев от клещей и паразитов.

Сейчас на протяжении всего маршрута поставлены скамейки их природных материалов, перекинуты мостики через овраги, установлены информационные стенды с полным перечнем растений и птиц, обитающих в роще. Также из дерева изготовлен пирс на берегу пруда, в который были выпущены мальки карпа, линя и карася, и скульптуры животных, которые украшают территорию.

Отметим, в 2022 году экотропа стала победителем в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный по инициативе администрации района или внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга» по итогам городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов города.

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