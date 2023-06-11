Президент ЦСКА Гинер считает, что продажа пива на стадионах будет в следующем сезоне

Президент ЦСКА считает возможным возобновление продажи пива на стадионах в следующем сезоне. Глава футбольного клуба Евгений Гинер публично выступил за возобновление продажи пива.

В настоящий момент действует ограничение на продажу и употребление пива на российских спортивных объектах. Ограничение вступило в силу ещё в 2005 году и временно снималось в 2018 на матчах чемпионата мира. Евгений Гинер в интервью объяснил своё мнение по этому вопросу. Он считает, что болельщики не смогут позволить себе большое количество алкоголя, а вырученные средства могут пойти на развитие детских школ. Евгений Гинер оценил выручку с реализации пива на стадионах в 10 миллионов рублей в год.

Так же Гинер попросил обратить внимание на некоторые расхождения в этом вопросе, например, концерты на тех же стадионах, на которых алкоголь реализуется. Евгений Гинер также озвучил своё мнение по этому вопросу на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.