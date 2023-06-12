Пожар в «Крестах»: что случилось и какие последствия

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 11 июня, случился серьезный пожар в здании бывшего тюремного комплекса «Кресты». Огонь охватил территорию площадью сразу в 50 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать в течение первого часа после поступления информации о пожаре. На месте происшествия работали 15 человек, были задействованы три единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пока неизвестно, что послужило причиной для возгорания. В соцсетях горожане пишут, что на месте пожара были слышны хлопки. Сейчас эти сведения уточняются.

Пострадавших в огне обнаружено не было. В настоящее время ведутся проверки по факту случившегося. По их результатам будут установлены обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что «Кресты» в Санкт-Петербурге окончательно утратили статус тюрьмы.