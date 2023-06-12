В петербургские ТЦ постепенно возвращаются арендаторы

По России постепенно возвращаются к торговле арендаторы помещений в ТЦ. В Санкт-Петербурге сохраняется сдержанная динамика роста трафика, но все же ситуация может значительно улучшиться уже в ближайшее время.

В северной столице России указанный показатель оказался только на 1% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год. По мнению экспертов, рынок в скором времени должен вернуться к росту.

Улучшений ожидают, поскольку постепенно ушедшие бренды заменяют новые торговые марки. При этом отечественные бренды активно развиваются и показывают неплохие результаты, даже если сравнивать с зарубежными, пишет «Коммерсантъ».

Отдельно стоит отметить, что из-за сложившейся ситуации к ретейлу стали более лояльно относиться владельцы торговых центров. Это тоже во многом благоприятно влияет на ситуацию.