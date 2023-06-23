Алла Пугачева удивила подписчиков новыми изменениями в лице

Алла Пугачева удивила подписчиков новыми изменениями в лице
Фото: скриншот из шоу "Музыкалити" на YouTube

Примадонна в свои не самые юные года решила провести очередные изменения во благо красоте. Однако возможные хирургические вмешательства удивили подписчиков опальной певицы.

Алла Пугачева, иммигрировав вместе с мужем-иноагентом в Израиль, могла в очередной раз лечь под нож хирурга, посчитали подписчики популярной певицы.

Так, в Сети появился пост певца Максима Леонидова, который недавно выступил в Израиле с концертом. На мероприятии соизволила поприсутствовать Примадонна. Встреча уехавших из России деятелей культуры завершилась совместной фотографией, которой поделился исполнитель хита «Моя любовь на пятом этаже».

Однако лицо Пугачевой на снимке выглядело несколько иначе. Так, комментаторы отметили, что «Женщина, которая поет» совсем «другая», «на себя не похожа». «А Пугачева то губы сделала в Израиле», — заключил один из подписчиков.

Ранее стало известно, что замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь находится под арестом.

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