Врачи года получили в Петербурге премии по 150 тысяч рублей

В Петербурге вручили премии лучшим врачам 2022 года. Специалисты с высшим образованием получили 150 тысяч рублей, а со средним профессиональным — 75 тысяч.

В Смольном наградили лауреатов премий «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием». Так, в первой категории отметили 11 специалистов, каждому из которых вручили 150 тысяч рублей. Во второй номинации победили девять медработников — премиальные выплаты составили 75 тысяч рублей. Торжественная церемония была приурочена к Дню медицинского работника.

» Эти городские награды присуждаются по итогам конкурса, который ежегодно проводится с 2011 года для повышения престижа медицинской профессии», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно, что обязанности с врачей могут «перекинуть» на медсестер.