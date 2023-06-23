Врачи года получили в Петербурге премии по 150 тысяч рублей

Врачи года получили в Петербурге премии по 150 тысяч рублей
Фото: Baltphoto

В Петербурге вручили премии лучшим врачам 2022 года. Специалисты с высшим образованием получили 150 тысяч рублей, а со средним профессиональным — 75 тысяч.

В Смольном наградили лауреатов премий «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием». Так, в первой категории отметили 11 специалистов, каждому из которых вручили 150 тысяч рублей. Во второй номинации победили девять медработников — премиальные выплаты составили 75 тысяч рублей. Торжественная церемония была приурочена к Дню медицинского работника.

» Эти городские награды присуждаются по итогам конкурса, который ежегодно проводится с 2011 года для повышения престижа медицинской профессии», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно, что обязанности с врачей могут «перекинуть» на медсестер.

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