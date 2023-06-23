«Водоканал» сделает «подарок» для выпускников в виде дополнительных туалетов в Петербурге

Переживать о потребностях организма и местах, куда можно будет отойти по нужде, во время «Алых парусов» не придется. «Водоканал» пообещал установить в центре Петербурга 500 дополнительных туалетов.

В ночь с 24 на 25 июня в Петербурге пройдет массовый праздник «Алые паруса», на котором будут отдыхать и веселиться выпускники городских школ. Чтобы мероприятие прошло с комфортом для посетителей, в центре города появятся дополнительные 500 передвижных туалетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

«Для удобства участников торжественного мероприятия дополнительные туалеты будут установлены: на Дворцовой площади и прилегающих территориях; у Марсова поля и Миллионной улицы; на Адмиралтейском проспекте и Адмиралтейской набережной; у Сенатской площади», — уточнили в ведомтсве.

Ранее стало известно, что в Петербурге мошенники стали чаще орудовать от имени «Водоканала».