ГК «Главстрой» поддержит грантами талантливых архитекторов и дизайнеров

Группа компаний «Главстрой» разработал новую грантовую программу для студентов-магистров, получающих знания в сфере архитектуры и дизайна среды. Проект будет реализован на базе НИУ ВШЭ для поступающих на направление «Дизайн среды. Продвинутый уровень» в городе Москва. По итогам вступительных испытаний девелопер выберет лучших абитуриентов, которые получат грант на обучение.

Будущим архитекторам предстоит представить проекты и портфолио. А представители застройщика на основе работ выберут восемь студентов, которые получат 200 тыс. рублей на оплату первого семестра. В дальнейшем компания планирует каждые полгода оценивать прогресс всех магистров «Дизайна среды». Таким образом, шанс получить грант на обучение будет у каждого студента.

По словам представителей компании, проектный подход к образованию, реализованный НИУ ВШЭ, позволит подсветить талантливых студентов на всей траектории их обучения. После освоения программы лучшие студенты получат возможность работать с крупнейшими проектами «Главстроя» по всей России. В частности, в Санкт-Петербурге у них появится возможность сделать свой вклад в развитие новых городских районов «Северная долина» и «Юнтолово»,

«Коллаборация с одним из ведущих вузов России дает нам уникальную возможность не только выбрать наиболее перспективных студентов для дальнейшего взаимодействия, но и плотно работать с ними на протяжении всего времени обучения. Студенты, в свою очередь, смогут решать реальные производственные задачи, предлагать свои идеи и воплотить их в крупнейших проектах комплексного освоения территорий Северной столицы», — комментирует Анна Лях, директор по персоналу «Главстрой Санкт-Петербург».

Получая фундаментальные знания в области архитектуры, градостроительства, ландшафтного дизайна и устройства городской экономики, студенты профиля учатся их применять в работе с конкретными объектами городской среды. На протяжении двух лет учёбы в магистратуре они работают над реальными проектами для малых российских городов, получая профессиональные компетенции в организации процессов от экспертов индустрии.

«В нашем курсе основное внимание уделяется именно креативной стороне профессии — концептуальному проектированию, разработке городской айдентики, навигации и архитектурно-дизайнерских решений от МАФов до городских планов. В качестве среды для экспериментов будет выступать стандартный небольшой город, масштаб которого позволяет в учебном формате рассмотреть алгоритм создания различных элементов среды, как пространственных, так и объемных. Работа над проектами выстроена по уже ставшей известной «карте креативных компетенций», позволяющей студенту системно взглянуть на приобретаемые в ходе обучения навыки. В течение двух лет студенты выполнят пять проектов, подготовят ВКР и создадут уникальное портфолио, которое будет незаменимым в поиске работы на быстро развивающемся рынке благоустройства малых городов РФ», — рассказали кураторы программы Александр Джикия и Вадим Липатов.

Как получить грант?

Чтобы принять участие в конкурсе на грантовую поддержку, нужно подать документы для поступления на магистерскую программу «Дизайн среды» (профиль «Дизайн среды. Продвинутый уровень») в НИУ ВШЭ до 15 сентября, успешно пройти вступительное собеседование и конкурс портфолио. Во время вступительных испытаний представители группы компаний «Главстрой» выберут восемь абитуриентов, которые получат грант в размере стоимости первого семестра обучения (200 000 рублей). Дальнейшая грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе: в течение двух лет обучения шанс получить грант будет у каждого студента, получающего высокие оценки за выполненные проекты по итогам полугодия.