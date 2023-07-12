Робота-гуманоида НАСА решили отправить на работу в космос

Человекоподобного робота по имени Валькирия решили приспособить по работе в космосе. По задумке НАСА, потомки механического работника будут обслуживать будущие колонии людей на Луне.

В НАСА нашли новую работу для робота-гуманоида Валькирия. Как сообщает издание «110км», человекоподобную машину начали улучшать, чтобы в будущем запустить в космос осваивать новую профессию.

До 2027 года компания-разработчик Woodside Energy будет отправлять в НАСА данные, которые будут использоваться для подготовки миссии Artemis по исследованию Луны. Валькирия, как показывают тесты, будет идеально подходить для работы в космосе. Ожидается, что потомки этого робота-гуманоида будут обслуживать поселившихся на Луне людей.

В НАСА считают, что Валькирия — «надежный, прочный, полностью электрический робот-гуманоид, способный работать в деградировавших или поврежденных средах, созданных человеком».