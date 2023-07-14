Петербург планируют очистить от сломанной техники с помощью новых правил утилизации

В Санкт-Петербурге Росстат насчитал в научных институтах и конструкторских бюро 59-69% износа машин и оборудования. Также куча сломанной техники хранится просто у людей в квартирах и на дачах. За решение такой проблемы взялись основательно.

За вопрос отвечает глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Ему сейчас предстоит перенести упор на развитие нажных для экономики продуктов, а все остальное поддерживать в рабочем состоянии за счет переработки старой электроники. На помощь пришли из Минприроды.

Как сообщает Мойка78, в ведомстве планируют добывать электронику на заводы со свалок и перерабатывающих заводов. При это отбор будет весьма жестким.

Новые правила утилизации должны вступить в силу уже с 1 сентября, а действовать они будут вплоть до 2028 года. По итогу предполагается, что с помощью нововведений удастся поднять долю переработанных материалов при производстве электроники до 85%. Выходит, производство будет почти безотходным, чему могут порадоваться эко-активисты.