Фильм «Барби» обогнал «Темного рыцаря» по сборам в первый понедельник проката

Фильм «Барби» обогнал «Темного рыцаря» по сборам в первый понедельник проката
Фото: Pxhere

Художественный фильм «Барби» с американской актрисой Марго Робби в главной роли побил рекорд в США, который 15 лет принадлежал ленте «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана.

В первый понедельник кинопроката «Барби» принесла ее создателям и студии Warner Bros 26 миллионов долларов, сместив тем самым с пьедестала фильм о Бэтмене. «Темный рыцарь» Нолана больше 15 лет держал первенство с 24,6 миллионами долларов.

Стоит также отметить, что другой фильм американского режиссера «Оппенгеймер» про «отца» ядерной бомбы вышел в один день с лентой о девушке в розовом, однако на данный момент уступает конкуренту по сборам. На данный момент касса «Оппенгеймера» составляет 252,6 миллиона долларов, а «Барби» 549,8 миллиона долларов.

Ранее киностудия «Ленфильм» создала карту для посетителей Петербурга, где снимались такие фильмы как «Собачье сердце», «Женитьба», «Гений» и другие.

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