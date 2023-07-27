«Ленфильм» нанес на «Кинокарту России» локации съемок советских фильмов

«Ленфильм» нанес на «Кинокарту России» локации съемок советских фильмов
Фото: Baltphoto

Желающие смогут посетить интересующие локации. Об этом рассказали в Смольном.

«Ленфильм» составил для туристов кинокарту Петербурга, чтобы все желающие смогли посетить места съемок любимых фильмов. Локации можно найти на «Кинокарте России», на которой нанесены места съемок в разных уголках страны. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Теперь туристы и местные жители смогут легко найти места, где снимались такие кинофильмы как «Собачье сердце», «Гений», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и многие другие. Насчитываются десятки локаций. Скоро добавлять точки смогут и пользователи сервиса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для девушки Петрова кинопоказ прошел со скандалом с журналистами. Возлюбленная Александра Петрова актриса Стася Милославская поразила всех своим поведением на показе многосерийного фильма.

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«Ленфильм» нанес на «Кинокарту России» локации съемок советских фильмов
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