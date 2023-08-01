Бастрыкин проконтролирует ход дела о наезде электросамоката на ребенка в Петербурге

Бастрыкин проконтролирует ход дела о наезде электросамоката на ребенка в Петербурге
Фото: Baltphoto

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки по факту наезда электросамоката на 10-летнего мальчика в Санкт-Петербурге.

Во время прогулки юный житель Северной столицы получил травмы в результате столкновения с электросамокатом. На данный момент мальчик находится в больнице, но угрозы для его жизни нет. Делом также заинтересовался Бастрыкин. Председатель СК РФ потребовал от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олега Бобкова предоставить ему доклад о ходе расследования, говорится в сообщении официального Telegram-канала Следственного комитета.

Ранее Бастрыкин также заинтересовался строительством торгово-развлекательного центра в Металлострое на территории Блокадного сада. Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда считают, что стройка может уничтожить объект, который имеет историческую ценность для города.

Александр Бастрыкин новости СПб следственный комитет


 

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