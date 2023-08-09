Очевидцы рассказали о последствиях взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв, который повредил соседние дома и имущество местных жителей.

В среду, 9 августа на территории завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По словам очевидцев, ударная волна повредила не только само здание, но и соседние дома. Один из пострадавших при телефонном разговоре заявил, что всех жителей города разгоняют по домам, а у него от взрыва пострадал автомобиль.

«Моя машина всмятку», — цитирует очевидца телеканал «360».

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной взрыва. Версию с причастности к взрыву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пока отрицают. К месту происшествия уже выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме того, после взрыва на территории завода начался пожар, а у соседних домов выбило стекла.