Стало известно, почему отключали электроснабжение на Петроградской стороне

Горожане начали обсуждать происшествие в чатах. Его быстро устранили.

На Петроградской стороне было восстановлено электроснабжение. Оказалось, причина неполадок в технологическом нарушении.

По данным Мойки78, в пресс-службе «Россети Ленэнерго», пояснили, что нарушение зафиксировали на кабельной линии. Специалисты уже провели работы и устранили неполадку. Электричество вернулось в дома петербуржцев в 13:55. Данные об отключении света появились в чатах местных жителей. Горожане писали, что свет отключили примерно в 13:20.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авария в тоннеле на дамбе перед Кронштадтом стала причиной пробки. Вечером, 13 августа жители Санкт-Петербурга сообщили о ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место прибыли сотрудники полиции и для устранения последствий аварии перекрыли одну из полос.