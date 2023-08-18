Жителей Петербурга лишили шенгенских виз и выгнали из Норвегии

Жителей Петербурга лишили шенгенских виз и выгнали из Норвегии
Фото: Baltphoto

Сотрудники пограничного контроля Норвегии аннулировали шенгенские визы семье из Санкт-Петербурга за якобы неправильно указанную цель поездки.

По словам петербуржца, недалеко от норвежского города Тронхейм его остановили полицейские, которые, как выяснилось позже, оказались сотрудниками погранконтроля. Мужчина рассказал, что едет на встречу с родственниками в Дании и Германии, а в 2022 году уже ездил в Европу на пароме из Финляндии.

Однако мнимые полицейские обвинили жителя города на Неве и его семью в неверном заполнении документов при оформлении заявки на финскую вигу год назад. Так, якобы в 2022 году мужчина указал целью поездки туризм в Финляндии, а вместо этого отправился в Германию. Сам петербуржец рассказал, что его слова исказили, пишет автор Telegram-канала «Ну че, народ, погнали!». Вскоре россиянину пришло уведомление об обнулении виз всей его семьи и просьба покинуть Норвегию.

Напомним, в начале августа 2023 года Норвегия пополнила список недружественных России стран.

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