Народные приметы на 24 августа: нельзя ходить в лес и гулять у водоемов

В народном календаре 24 августа называется днем Евпатия Коловрата – прославленного богатыря XIII века, который вошел в историю как борец с татаро-монгольским игом. Этот день на Руси считался одним из самых страшных. По преданиям, в лесах и на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника. Рассказываем, что нельзя делать на Евпатия Коловрата.

Наши предки верили, что 24 августа леса и водоемы окутывает зло, поэтому ходить туда запрещалось. Посещение безлюдных мест тоже считалось опасным, люди старались не выходить из дома в одиночку.

День Евпатия Коловрата нужно проводить в кругу семьи, занимаясь домашними делами. Шумные застолья и праздники не приветствуются. Также не рекомендуется употреблять спиртные напитки.

По природным явлениям 24 августа на Руси определяли погоду на ближайшую неделю и месяц. Если утром над водоемом появится туман, следующие несколько дней будут теплыми. Красное небо на рассвете – скоро будет сильный ветер. Ясная погода означает, что в сентябре будет мало дождей.

На день Евпатия Коловрата выпадают именины Александра, Василия, Макара, Максима, Марии Марка и Федора.

Также 24 августа отметят день рождения актер Руперт Грин, исполнивший роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, режиссер Сарик Андреасян, писатель и актер Стивен Фрай, актер Джаред Харрис, сыгравший академика Легасова в сериале «Чернобыль» от HBO, а также певица и актриса Теона Дольникова.