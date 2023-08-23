Россияне увидят «Барби» в кинотеатрах с 9 сентября

Лента будет озвучена официальными голосами актеров. Об этом рассказали в студии переводов и озвучивания.

Фильм «Барби» Греты Гервиг выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 9 сентября. О том, что фильм переведен на русский язык и готов к показу на большом экране, сообщили в официальной группе студии Red Head Sound в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что лента выйдет с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других. В студии перевода и озвучивания пояснили, что россияне увидят в кинотеатрах не «экранку», а цифровую копию высочайшего качества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фильм «Барби» обогнал «Темного рыцаря» по сборам в первый понедельник проката. В первый понедельник кинопроката «Барби» принесла ее создателям и студии Warner Bros 26 миллионов долларов, сместив тем самым с пьедестала фильм о Бэтмене.