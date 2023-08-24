Горящий мусоровоз проехал по ЗСД

На ЗСД в мусоровозе внезапно вспыхнул мусор. Пожарные тушили его более получаса.

Вечером четверга, 24 августа, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар: по Западному скоростному диаметру (ЗСД) проехал мусоровоз с горящим пухто. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 18:07. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что горит мусор в пухто мусоровоза на 14-м километре ЗСД. Пламя удалось потушить к 18:42. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге загорелась двухпалубная яхта рядом с пристанью Южной дороги. Спасатели приступили к ликвидации пожара на яхте, арестованной по делу виновного в затоплении катера в Финском заливе капитана.