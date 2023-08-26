Фильм «О чем говорят мужчины» вошел в число лучших российских комедий

Фильм «О чем говорят мужчины» вошел в число лучших российских комедий
Фото: скриншот фильма "О чем говорят мужчины"

Киноканал «Комедия» составил «Абсолютный топ» отечественных комединых фильмов, которые были созданы после 1991 года.

Первое место в списке занял фильм «О чем говорят мужчины» режиссера Дмитрия Дьяченко. Комедия была основана на спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» театрального коллектива «Квартет И» из Москвы.

Вторую строчку в топе комедий занял «День выборов» Олега Фомина с участием все того же «Квартета И». Завершила топ три комедия Алексея Нужного «Я худею» с актрисой Александрой Бортич в главной роли.

В рейтинг также вошли такие кинокартины как «День радио», «Все и сразу», «Последний богатырь», «Шырли-мырли», а также «Холоп», «Гуляй, Вася» и «Неадекватные люди», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Комедия».

Напомним, во время акции «Ночь кино» жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно посмотреть лучшие российские фильмы.

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