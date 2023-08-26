Петербуржцы могут бесплатно посмотреть три самых кассовых российских фильма в «Ночь кино»

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть самые известные и кассовые отечественные кинокартины в рамках акции «Ночь кино» с 26 на 27 августа.

Всероссийская акция проходит в стране уже восьмой раз и Северная столица не осталась в стороне. В ночь с 26 на 27 августа все желающие смогут бесплатно увидеть самые кассовые российские фильмы, в числе которых «Чебурашка», «Вызов», а также «Праведник», сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга. Показы состояться на 52-х площадках, в число которых вошли Приоратский парк под звездным небом и театр «Апрель».

Мероприятие также распространиться и на музеи Петербурга. Например, Музей истории религии покажет свои экспонаты, которые были использованы кинематографистами в качестве реквизита, а на «Авроре» можно посмотреть выставку, посвященную истории старейшего кинотеатра Северной столицы.

Ранее стало известно, что в России зарубежный фильм «Барби» покажут в кино с 9 сентября.