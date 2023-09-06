В Петербурге могут увеличить взносы на капремонт на 4,5%

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов предложил увеличить взносы на капитальный ремонт с 12 до 38 рублей за квадратный метр с человека, чтобы «догнать» региональную программу.

По словам чиновника, общая стоимость работ, запланированных на 2023 год, составляет 130 миллиардов рублей, однако из-за недостатка финансирования в бюджете наблюдается отставание. Он отметил, что с 2014 года не было выполнено больше 21 тысячи работ. В связи с этим на пресс-конференции в «Интерфаксе» Зотов предложил увеличить взносы до 38 рублей.

«Мы прорабатываем возможность индексации размера взноса на уровень роста потребительских цен — порядка 4,5%», — сказал председатель Жилищного комитета.

Зотов также подчеркнул, что на данный момент окончательное решение еще не было принято.

Напомни, ранее вопрос индексации размеров взносов на капремонт обсуждался на «нулевых чтениях».