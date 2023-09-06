В Петербурге могут увеличить взносы на капремонт на 4,5%

В Петербурге могут увеличить взносы на капремонт на 4,5%
Фото: Baltphoto

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов предложил увеличить взносы на капитальный ремонт с 12 до 38 рублей за квадратный метр с человека, чтобы «догнать» региональную программу.

По словам чиновника, общая стоимость работ, запланированных на 2023 год, составляет 130 миллиардов рублей, однако из-за недостатка финансирования в бюджете наблюдается отставание. Он отметил, что с 2014 года не было выполнено больше 21 тысячи работ. В связи с этим на пресс-конференции в «Интерфаксе» Зотов предложил увеличить взносы до 38 рублей.

«Мы прорабатываем возможность индексации размера взноса на уровень роста потребительских цен — порядка 4,5%», — сказал председатель Жилищного комитета.

Зотов также подчеркнул, что на данный момент окончательное решение еще не было принято.

Напомни, ранее вопрос индексации размеров взносов на капремонт обсуждался на «нулевых чтениях».

взнос за капремонт новости СПб олег зотов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге могут увеличить взносы на капремонт на 4,5%
Власти Молдавии согласны выплатить «Газпрому» только 8,6 из 709 млн ...
Дорогая мебель и дешевый маркетинг: как продавцы вводят в заблуждение ...
Около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии
Салоны крупного автодилера могут снести ради объектов жилой застройки
Бывшая учительница родила сына 54-летнему актеру Сергею Астахову
WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады
В ДТП с участием грузовика и эвакуатора на трассе «Сортавала» погибли два ...