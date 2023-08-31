Капремонт может стать дороже для петербуржцев

В Петербурге могут проиндексировать размер взносов за капитальный ремонт. Вопрос поднимается на «нулевых чтениях» городского бюджета.

В Петербурге проходят «нулевые чтения» городского бюджета на 2024 год. Чиновники поднимают вопрос индексаций, в том числе взносов за капитальный ремонт. Тему обсуждают в Законодательном собрании города. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Вопрос об индексации взносов за капремонт задал депутат Борис Вишневский главе жилищного комитета Олегу Зотову. Председатель ведомства в свою очередь отметил, что пока преждевременно говорить о росте взносов на капремонт, однако вопросом занимаются чиновники. На каком основании Смольный так активно индексирует и «трясет» с горожан оплату взносов, не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство трассы М-7 над Удельным парком «заморозили» на три года. Информацией об этом поделился депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.