В Марокко жертвами землетрясения стали 820 человек

В Марокко 820 человек стали жертвами землетрясения. Также пострадали 672 человека, 205 из них находятся в критическом состоянии.

В результате землетрясения в Марокко погибли 820 человек. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на МВД королевства. Также известно, что пострадали 672 человека. Власти и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Также известно, что 205 человек находятся в критическом состоянии. Землетрясение произошло в субботу, 9 сентября. По разным оценкам его магнитуда составила от 6,8 до 6,9. Очаг расположен в десятках километров от столицы королевства, города Марракеш, его старая часть внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения располагается на глубине 12 километров, а его магнитуда составила 5,5, говорится в данных EMSC.