Глава «Театра Терезы Дуровой» рассказала, чем ее театр будет удивлять зрителей Петербурга

В сентябре московский музыкально-драматический «Театр Терезы Дуровой» впервые представит в Петербурге три масштабных музыкальных спектакля – «Приключение Тима, или Проданный смех», «Принц и нищий», «Волшебная лампа Аладдина». Показы состоятся на сцене Выборгского дворца культуры 29, 30 сентября и 1 октября. О петербургской публике, уникальности спектаклей при отсутствии ярких имен и индикаторах успеха мы поговорили с художественным руководителем и главным режиссером театра, народной артисткой РФ Терезой Дуровой. В августе вы привозили к нам спектакль для взрослых «Без галош элегантнее» – признание в любви В.В. Маяковскому. Сейчас готовитесь показать петербуржцам три масштабных мюзикла для всей семьи. Хотели вначале привлечь внимание родителей, чтобы они вернулись к вам уже с детьми?

В какой-то степени, безусловно. В качестве аперитива мы показали петербургской публике относительно небольшой по меркам нашего театра спектакль, но очень показательный, если говорить об уровне нашей ответственности и нашего профессионализма. Зрители оказали нам фантастически теплый прием, мы осмелели и теперь готовы предъявить свои яркие зрелищные необыкновенно музыкальные и по-настоящему сказочные семейные спектакли, которые не один год собирают в Москве аншлаги. Не секрет, что билеты на детские спектакли покупают родители, надеемся, что в отношении нашего театра вкусы взрослой публики и юных театралов совпадут.

А время ли сейчас гастролировать?

А почему нет? Театры гастролируют «при любой погоде». Творческий «продукт» требует своего присутствия в пространстве мира, ему тесно в рамках одного города. На протяжении последних лет мы видим, как к нам в Москву приезжают люди из других городов только для того, чтобы посмотреть наши спектакли. Для меня это сигнал, значит, зрители в нас нуждаются. Но не все имеют возможность доехать до Москвы, значит, мы сами должны отправиться в дорогу, чтобы подарить семьям праздник и яркие впечатления. Для театра, как для любой творческой институции, гастроли – естественный процесс.

Гастроли для вас – это, прежде всего, поиск нового зрителя или ответ на существующий запрос?

И то, и другое. А еще это обновление «кровеносной системы» спектаклей, потому что в новых залах, в другой атмосфере перерабатывается точка зрительского внимания. Иное пространство диктует свои правила, требует большей концентрации. Труппа получает совершенно особенную энергетическую подпитку.

Почему в юбилейный год выбор пал именно на Питер?

Для меня, как для человека творческого, Москва и Питер – это два равновеликих города. В моем сознании Питер был и остается второй столицей. Но, кстати, Санкт-Петербург – отнюдь не первый город, куда театр выезжал с гастролями. Мы часто бываем в Воронеже, выступаем в разных городах России, много играли и за границей, например, в Париже. С таким же успехом можно спросить: почему Париж или Воронеж? Потому что зрители ждут, потому что приглашают, потому что есть наше ощущение, куда нам нужно отправиться в этом году. Мотиваций наших передвижений по миру достаточно много, и они очень разнообразны.

Вы участвуете в этих гастролях не только как художественный руководитель театра, но и как режиссер двух спектаклей – «Волшебная лампа Аладдина» и «Принц и нищий». Двойная ответственность и нагрузка. Говорят, что верный способ убить творца – заставить его работать нон-стоп на пределе физических и моральных сил. Не согласны с этим утверждением?

Категорически нет. Я могу назвать вам множество имен, например, дирижеров, которые одновременно служат в нескольких театрах мира. Они проводят премьеры, репетиции, гастролируют. Огромное количество великолепных музыкантов, режиссеров, актеров так много передвигаются по миру, не будет преувеличением сказать, что они вообще живут в поездах и самолетах. Для меня абсолютно естественный процесс одновременно быть и директором театра, и художественным руководителем, и главным режиссером. А еще, условно говоря, вести курс в ГИТИСе, как это было совсем недавно. Я не одна такая, и это нормально. Если режиссер не хочет выходить из формы, он должен быть полностью погружен в театральный процесс – всем своим временем, умом, умением и душой.

А нужен ли детям сегодня театр? У них же есть кино, телевидение, компьютеры…

Именно потому, что есть компьютеры, кино и телевидение, детям необходим театр. Все, что вы назвали, – это экран и кнопки. В этом нет ничего живого. Я могу включить телевизор и посмотреть ту же передачу в повторе, потом. В театре ничего не бывает потом, все только здесь и сейчас. Потом когда-нибудь будет уже другой спектакль, другие актеры. Даже если у них будут те же имена, будет другая конструкция игры, другая атмосфера в театре, другая погода. Театр крайне необходим хотя бы для того, чтобы оставаться людьми по эту сторону экрана, не попасть в конечном счете на экран и не превратиться в человечков, живущих внутри компьютера.

Вы можете сформулировать главный театральный закон?

У каждого театра он свой. В моем театре закон только один: все, что я играю, я играю про любовь, о любви и во имя любви. Для меня это крайне важно.

В вашем театре нет звезд. Чем будете привлекать и удивлять питерских зрителей?

Командой, если мы говорим об актерах, которые творят спектакль. Ведь театр складывается из двух самых главных составляющих – зрителей в зале и актеров на сцене. У нас театр ансамблевый, это один из самых сложных видов театрального искусства, работает команда индивидуальностей. Лично для меня отсутствие громких имен в спектакле, который мне безумно нравится, – своеобразный знак качества. Это значит, что актеры не врут, они существуют в театре, для театра и о театре. А удивлять мы можем бесконечно – и музыкальным оформлением: наши музыканты играют на музейных инструментах, звучание которых вы зачастую нигде и никогда больше не услышите. И красотой костюмов, которые передают колорит страны, в которой разворачиваются события спектакля. Если мы говорим о «Волшебной лампе Аладдина», то это завораживающий восток с его пряными базарами, восточной мудростью и невозможной красоты женщинами. Если вы придете на «Принца и нищего», то услышите язык, на котором говорит английская королева (произношение актерам ставил диктор BBC), увидите лондонский дворец и настоящие трущобы. Ну а в «Приключении Тима, или Проданном смехе» зрителей ждет настоящая магия. Не хочу раскрывать секретов, но будет много волшебных превращений. Все три спектакля очень разные, поэтому мой совет – не выбирайте какой-то один, бросайте дела и приходите на все три.

Что, по-вашему, показатель успеха?

Проданные билеты. Публика, которая пишет нам очень теплые искренние отзывы. Ведь мы более охотно оставляем записи в книге жалоб, когда что-то активно не нравится. А если зрители находят время, чтобы написать добрые слова, значит, им не просто понравилось, а очень сильно. Вернее даже, не понравилось, а оказалось необходимым или стало открытием. Иными словами, вызвало совершенно неожиданные эмоции. Вот это для меня очень важно, вот это для меня индикатор успеха.

В таком случае, желаем вам, чтобы после гастролей в Петербурге, ваш сайт «взорвался» от восторженных отзывов зрителей!

Беседовала Ирина Будовнич